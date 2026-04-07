松本洋平文部科学相は7日、2027年度に学部や大学院などの設置を計画している公私立の大学・短大延べ49校の認可について大学設置・学校法人審議会に諮問した。答申は8月ごろの見通し。学部設置を計画しているのは公立1校と私立18校。台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出を踏まえ、熊本県立大が半導体学部の設置を申請した。