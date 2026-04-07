「楽天−日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）前回登板でノーヒットノーランを達成した日本ハム・細野が初回に今季初安打を許した。初回、佐藤、中島を簡単に打ち取ったが、２死から３番・辰巳に左前へとはじき返されて初１安打を許した。それでも続くボイトを三ゴロに打ち取り、無得点で切り抜けた。