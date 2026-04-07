3月31日、徳島市川内町の書店に何者かが侵入し、ゲーム機などを盗んで逃げる窃盗事件が発生しました。店内に設置されたカメラが、犯行の一部始終を捉えていて、警察が犯人らの行方を追っています。 暗闇に包まれた閉店後の店内。突然、フードを被った3人組が侵入してきて、あたりを物色しはじめます。3月31日、午後11時半過ぎの出来事でした。 窃盗の被害にあったのは、書籍やゲーム機などを取り扱う徳