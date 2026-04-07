LINE WORKS株式会社は、AI議事録作成ツール『LINE WORKS AiNote』の大幅アップデートを4月9日より提供開始することを発表した。 【画像あり】機能を使用したときのスクリーンショット 今回のアップデートでは、「自動話者認識」機能、「次のステップ」機能、外部連携用APIの3つが新たに追加される。 「自動話者認識」機能は、『LINE WORKS AiNote』が従来提供してきた「話者分離」機能に話者識別