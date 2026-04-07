7日（火）は各地で花散らしの雨となりましたが、8日（水）は高気圧に広く覆われ、全国的に晴れる見込みです。ただ、北日本では朝まで雨や雪の残る所があり、沖縄も所によりにわか雨がありそうです。最高気温は北日本では平年より高い所が多く、その他の地域は平年並みか低い予想です。この晴天は9日（木）まで続く見込みで、貴重な洗濯日和となりそうです。大物もこのタイミングが狙い目でしょう。その後は西から再び天気が下り坂