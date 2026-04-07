花澤香菜×石川界人×石谷春貴が勢ぞろい！『ただいま、おじゃまされます！』息ぴったりの豪華3ショット 和戸村によるシーモアコミックス作品を原作としたTVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』が、4月7日(火)より日本テレビAnichU枠・読売テレビ 火アニ枠、4月8日(水)よりBS日テレにて放送スタートする。24歳のOL・仲間凛子が、壁に空いた穴をきっかけに左隣の佐槻鏡斗、右隣の右沙田春真と深く関わっていく本作は、恋と