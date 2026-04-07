アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/07営業日時点＝ 大連ポリエチレン 6.77％ 上海重油 2％ 上海ゴム 1.37％ 上海銅 0.46％ 上海異形鉄筋 -0.19％ 大連とうもろこし -0.29％ ＊数値は前日比％