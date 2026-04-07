・ＮＹダウ４６６６９．８８（＋１６５．２１） 高値４６７０１．１０ 安値４６３５４．９５ ・Ｓ＆Ｐ５００６６１１．８３（＋２９．１４） ・ナスダック総合指数２１９９６．３３（＋１１７．１５） 出所：MINKABU PRESS