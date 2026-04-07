3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、最新の自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】大森元貴の激変した姿や自撮りこれまでもInstagramで仕事のオフショットを発信してきた大森。2025年9月にはNHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じた際の激変ショットを公開し、「ほんとすごい!別人級!!」「ギャップがすごすぎる」などと話題になっていた。自撮りを公開し反響2