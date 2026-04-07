中国が目指す台湾統一が達成されるとどうなるか。スタディサプリ講師の村山秀太郎さんは「現在、最先端半導体の製造のほとんどが台湾のTSMC一社に集中している。もし中国が台湾に侵攻し、支配下に置いた場合、世界経済は瞬時にして機能不全に陥ることになる」という――。※本稿は、村山秀太郎監修『2時間 de 資源史』（秀和システム新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／photoman※写真はイメージです - 写真＝iS