売り出し中の福島は、甲子園初見参にも自然体での取り組みを強調した。「今まで通りです。特に何かを変えることもなく、今まで通り頑張ります」育成から支配下選手として登録されたのが3月30日。そこから1週間で着実にステップを刻んできた。2日のDeNA戦（京セラドーム）でプロ初打席に立つと、初のスタメン出場を果たした3日の広島戦（マツダ）では左翼線二塁打でプロ初安打を記録。3試合連続の左翼スタメンとなった5日には