イスラエルの攻撃により立ち上る煙＝6日、レバノン南部ナバティエ（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は6日、地上侵攻を進めるレバノン南部で40以上の集落の住民に退避を通告した。軍は親イラン民兵組織ヒズボラの掃討を掲げて攻勢を強めている。レバノン南部や首都ベイルート南部の住民への度重なる退避通告により100万人以上の避難民が発生し、人道状況悪化への懸念が広がっている。イスラエル軍はヒズボラの