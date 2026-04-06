赤色灯長野県警は6日、同県阿南町の山中に女性の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで、宮崎県延岡市西階町、無職甲斐貴博容疑者（35）を逮捕した。長野県警によると容疑を認めている。遺体は高齢という。甲斐容疑者の高齢の母親の行方が分かっておらず、遺体は母親の可能性がある。県警によると甲斐容疑者は、遺体で見つかった女性の殺害についてもほのめかす供述をしているといい、身元や死因を調べる。宮崎県警に、甲