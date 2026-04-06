猫があごのせをする5つの理由と心理 あごのせは、飼い主さんの体や布団、クッションなどにあごを乗せて休んでいる仕草です。あごをのせて身をゆだねられると、可愛いと感じる飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここでは、猫があごのせをしてくる理由を紹介します。 1.甘えている 飼い猫の場合、ご飯やグルーミングなど身のまわりのお世話は飼い主さんがおこないます。そのため、成猫になっても子猫のような