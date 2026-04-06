ケーキ・スイーツの専門通販サイトを運営する「Cake.jp」と大人気の絵本がコラボしたオリジナルクッキー缶を取り扱うポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が2026年4月3日（金）から9月30日（水）の期間、ルミネ有楽町・ルミネストリートにて開催される。 【写真】ノンタン、ねない こだれだなど、クッキー缶シリーズ17種類を見る 「名作絵本のクッ