2026年4月6日、韓国メディア・韓国経済は、5月のゴールデンウィーク（GW）を前に、韓国人旅行者の間で不動の1位だった日本を抑え、中国が最も人気の旅行先に浮上したと報じた。記事によると、韓国の大手旅行会社が5月1日から7日に出発する企画商品の予約状況を分析した結果、国別で中国が約30％と最も高く、日本（23％）やベトナム（14％）を引き離して1位となった。中国の予約比率は前年同期比で8ポイント上昇したという。記事は