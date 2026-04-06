今シーズン最終戦を迎えたバレーボールSVリーグ女子。KUROBEアクアフェアリーズ富山は連敗を喫し、今シーズン最多の1700人を超える観客に勝利を届けることはできませんでした。アクアは17勝27敗で、昨シーズンから順位を1つ上げ11位でしたが、目標の上位8チームによるチャンピオンシップ初進出はなりませんでした。