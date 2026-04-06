ジョルジオ アルマーニ ジャパンはこのほど、エンポリオ アルマーニのスポーツラインブランド「EA7 エンポリオ アルマーニ」から春の新作ランニングウェアを発売した。courtesy of Giorgio Armani○最先端テクノロジーと機能美を融合し、卓越したパフォーマンスを追求暖かい季節の到来に合わせ、「EA7 エンポリオ アルマーニ」に新しいランニングコレクションが登場した。新作は最先端テクノロジーと機能美を融合させ、卓越したパ