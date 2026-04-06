演歌歌手・市川由紀乃が、新曲「ちりぬるを」のCDジャケットと新アーティスト写真を公開した。5月13日に発売となる「ちりぬるを」は、明治時代の遊郭を舞台に、身分違いの恋に苦しむ女郎の心情を描いたドラマチックな楽曲だ。ジャケットには遊郭の塀や釣り灯篭がコラージュ表現で描かれ、鮮やかに散る花びらが市川の表情に彩りを添えるレトロモダンな仕上がりとなった。女郎といえば、今年2月に新歌舞伎座の三山ひろし特別公演で、