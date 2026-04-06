【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが4月5日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「透明感がすごい」ミニスカディズニーコーデ◆りんか、ミニスカディズニーコーデ公開りんかは「友達とディズニーいってきた 弾丸ディズニ