今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、トランプ米大統領による記者会見などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円８０～１６０円００銭。 トランプ米大統領は、イランが7日夜までにホルムズ海峡の開放に同意しなければ大規模攻撃を始める考えを表明。同氏はＳＮＳに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿し、7日午後8時（日本時間8日午前9時）に攻撃する方針を示唆したともみられている。また、