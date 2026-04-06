香港G2・スプリントカップ海外競馬で世界最強スプリンターが強さを見せつけた。香港G2・スプリントカップが6日、シャティンで行われ、カーインライジング（セン5）が他馬を寄せ付けない圧勝。1分7秒12のコースレコードで19連勝を飾り、競馬ファンの度肝を抜いた。カーインライジングは2番手で直線を迎えると、少し仕掛けられただけであっさりとトップに躍り出た。鞍上のパートンは残り200メートルを切ってからは追わず、持っ