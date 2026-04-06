香港G2・スプリントカップ

海外競馬で世界最強スプリンターが強さを見せつけた。香港G2・スプリントカップが6日、シャティンで行われ、カーインライジング（セン5）が他馬を寄せ付けない圧勝。1分7秒12のコースレコードで19連勝を飾り、競馬ファンの度肝を抜いた。

カーインライジングは2番手で直線を迎えると、少し仕掛けられただけであっさりとトップに躍り出た。

鞍上のパートンは残り200メートルを切ってからは追わず、持ったまま。残り100メートルは流すようにゴールしたが、後続は影すら踏めなかった。

これで19連勝。あまりにも強くて速い最強スプリンターに、X上の競馬ファンからも感嘆も声が漏れた。

「カーインライジングほんまなんやこの馬……」

「ジョギング感覚でコースレコードを更新するカーインライジングさん」

「圧倒過ぎる・・・こんなん勝てん」

「相変わらずの化け物っぷりだな」

「カーインライジングやっばいな。えぇ？現実味なさすぎて凄いよりも怖い」

カーインライジングは2、3戦目が2着。他のレースは全て勝利し、現時点で通算22戦20勝となっている。



（THE ANSWER編集部）