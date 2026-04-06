俳優の上白石萌歌（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。「こんな時代もあった」とのコメントとともに、金髪時代の写真を披露した。【写真】「もはや別人」“金髪”時代の写真を披露した上白石萌歌上白石は、2023年に放送されたフジテレビ系水10ドラマ『パリピ孔明』の役作りのために人生で初のブリーチで金髪になったことを明かしていた。今回の投稿では写真の撮影時期については言及されていないが、「もはや別人みたい