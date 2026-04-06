上白石萌歌「こんな時代もあった」 “金髪”時代の写真を披露「もはや別人」
俳優の上白石萌歌（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。「こんな時代もあった」とのコメントとともに、金髪時代の写真を披露した。
【写真】「もはや別人」“金髪”時代の写真を披露した上白石萌歌
上白石は、2023年に放送されたフジテレビ系水10ドラマ『パリピ孔明』の役作りのために人生で初のブリーチで金髪になったことを明かしていた。今回の投稿では写真の撮影時期については言及されていないが、「もはや別人みたいでなつかしい もうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあ このまま伸ばし続けたい、とばっさりいきたい、のあいだにいつもいる」としみじみとつづり、2枚の写真を披露した。
この投稿にファンからは「金髪萌歌さん！夜が似合っててかっこいい」「可愛いすぎだよー」「どんな髪型も似合う所がすごい」「パリピの時の萌歌ちゃんも可愛かったなぁ」「この時のヤンチャな萌歌ちゃんも良きです」「この時のお写真好きです また金髪も見たいな」などのコメントが寄せられている。
【写真】「もはや別人」“金髪”時代の写真を披露した上白石萌歌
上白石は、2023年に放送されたフジテレビ系水10ドラマ『パリピ孔明』の役作りのために人生で初のブリーチで金髪になったことを明かしていた。今回の投稿では写真の撮影時期については言及されていないが、「もはや別人みたいでなつかしい もうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあ このまま伸ばし続けたい、とばっさりいきたい、のあいだにいつもいる」としみじみとつづり、2枚の写真を披露した。
この投稿にファンからは「金髪萌歌さん！夜が似合っててかっこいい」「可愛いすぎだよー」「どんな髪型も似合う所がすごい」「パリピの時の萌歌ちゃんも可愛かったなぁ」「この時のヤンチャな萌歌ちゃんも良きです」「この時のお写真好きです また金髪も見たいな」などのコメントが寄せられている。