3月に開催された栄養フォーラムで、在宅療養者に蔓延している低栄養の問題が明らかになった。フォーラムには、大規模病院の医師、(管理)栄養士、薬剤師はじめ、大手給食サービス企業や食品･厨房機器･衛生管理商材メーカーの代表者と国会議員など約150名が参加した。低栄養とは、食欲の低下や、噛む力が弱くなるなどの口腔機能の低下により徐々に食事量が減り、身体を動かすために必要なエネルギーやたんぱく質などの栄養が不足して