Amazonの決済サービスAmazon Payと、映画館のティ・ジョイが協力してGWキャンペーンを開始。Amazon Payで映画チケットを予約すると、抽選で100組200人にティ・ジョイ映画ペアチケット、もしくは、とんがりコーン40個セットを5人にプレゼントする。期間は5月10日まで。 Amazon Pay×ティ・ジョイ GWキャンペーンページ 期間中にティ・ジョイ系列劇場で、鑑賞映画の支払い方法としてAmazon Pay