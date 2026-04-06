【モデルプレス＝2026/04/06】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が4月5日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日にファミリーショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「テラハ」出演39歳美女「イケメンすぎる」息子顔出しの家族ショット◆島袋聖南、ファミリーショット公開島袋は「39歳になりました！！」と自身が4月4日に誕生日を迎えたことを報告。「今日は保護者会からの家族でディ