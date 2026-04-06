「テラハ」島袋聖南「保護者会からの家族でディナー」3ショット公開「息子くんイケメンすぎる」「幸せの詰め合わせ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が4月5日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日にファミリーショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「イケメンすぎる」息子顔出しの家族ショット
島袋は「39歳になりました！！」と自身が4月4日に誕生日を迎えたことを報告。「今日は保護者会からの家族でディナーへ 可愛い息子に手のかかる大人。旦那さん笑 お祝いしてくれて心からありがとう」と夫でモデルの石倉ノアに感謝をつづり、家族3人でのファミリーショットや、息子との2ショットなどを公開している。
また「最後の3枚は歴史。ちょと若いね」と以前の誕生日での夫との2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「家族になっていく様子に感動」「息子くんイケメンすぎる」「幸せの詰め合わせ」「2人とも全然変わらない」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「イケメンすぎる」息子顔出しの家族ショット
◆島袋聖南、ファミリーショット公開
島袋は「39歳になりました！！」と自身が4月4日に誕生日を迎えたことを報告。「今日は保護者会からの家族でディナーへ 可愛い息子に手のかかる大人。旦那さん笑 お祝いしてくれて心からありがとう」と夫でモデルの石倉ノアに感謝をつづり、家族3人でのファミリーショットや、息子との2ショットなどを公開している。
◆島袋聖南の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家族になっていく様子に感動」「息子くんイケメンすぎる」「幸せの詰め合わせ」「2人とも全然変わらない」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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