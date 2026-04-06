元巨人の緒方耕一氏が６日、自身のインスタグラムを更新。「【ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬ２０２６】解説で東京ドームに来てた番長と久しぶりに会いました〜」と記し、前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏との２ショットを投稿した。５日の巨人−ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）のテレビ中継を緒方氏は日テレＧ＋で、三浦氏は日本テレビでそれぞれ解説。フォロワーからは「緒方さんハマの番長三浦アンバサダーさん、お二人の猛烈