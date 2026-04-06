いまだFAX…遅すぎる離婚調停離婚手続きもスマホ一台で完結する時代の到来か――。ODR（オンライン紛争解決）は離婚率の高い欧米では普及しているが、日本でもついに、離婚専門のスマホ調停サービスが登場した。リーガルテックのスタートアップ、株式会社wakaiが提供する『wakai for 離婚』だ。裁判所に出向く必要がなく、調停人を務める弁護士など専門家のもと、申し立てから合意書の作成までをオンラインで進められる。当事者同