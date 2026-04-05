モデルの江藤百香(28)が5日、自身のインスタグラムを更新。昨年末に結婚していたことを公表した。江藤は「かねてよりお付き合いしていた方と、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と公表。「いつもお世話になっている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます」とつづり、「お仕事は変わらず続けて参りますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。1997年11