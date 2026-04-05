【モデルプレス＝2026/04/05】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）より、慶（ちか）を演じる吉岡里帆のコメントが公開された。【写真】33歳美人女優「お人形さんみたい」雰囲気一変ヘアスタイル◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇