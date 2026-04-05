4月1日、情報番組『Live News イット！』（フジテレビ系）で、埼玉県春日部市にある人気ラーメン店「煮干乱舞」が取り上げられた。番組内での紹介された店側の “切実なお願い” が話題になっている。「『煮干乱舞』は、煮干し出汁にこだわった細麺が特徴で、『食べログ 百名店ラーメンEAST 2025』に9年連続で選ばれている名店。『イット！』では、食事中のスマホ使用を控えるよう求めた注意書きが紹介されました。客席の前には