女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。10歳長女について語った。この日は東京・中目黒を散策。長女が10歳、長男が1歳という井上に、共に巡ったお笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸は「中学受験とかしないんですか？娘さんは」と質問した。井上は「したいって言ってるんですよ」と告白。「でも親、両親ともしていないんで、“いいんじゃない、しなくて”って言っているんです