女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。10歳長女について語った。

この日は東京・中目黒を散策。長女が10歳、長男が1歳という井上に、共に巡ったお笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸は「中学受験とかしないんですか？娘さんは」と質問した。

井上は「したいって言ってるんですよ」と告白。「でも親、両親ともしていないんで、“いいんじゃない、しなくて”って言っているんですけれど。でも何か“自分を試してみたい”みたいな。やる気があるみたいで」と続けた。

「でも“やめてみたら？”“もっと遊べるよ”って言っているんですけど、“やりたい”って言ってて」と打ち明けた。

坪倉が「言わないだけで明確な目標があるのかもしれない。ここ行ってみたいな」と応じると、井上は「いやあ、私今大変です。“やめたくなったらすぐ言いな”って言ってます。本当に」と苦笑した。

坪倉が「なんでやめさせよう、やめさせようとしているんですか。応援しましょうよ」と促すと、井上は「応援してるんですけど、マジ送迎が超大変で」とぶっちゃけた。

井上は2012年5月、映画「荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE」で出会った映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に第1子女児、24年7月に第2子男児を出産した。