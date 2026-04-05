山本彩 山本彩が５日、京セラドーム大阪で開催のファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演した。ライブステージに登場し、パフォーマンス後に囲み取材を行った。山本にとってソロ活動10周年のメモリアルイヤー。ステージの選曲については、彼女の音楽人生を語る上で欠かせない「365日の紙飛行機」、ソロデビュー曲の「イチリンソウ」など計３曲を披露。これには「