トヨタ自動車―デンソーボールをキープするトヨタ自動車・山本（中央）＝京王アリーナTOKYO（Wリーグ提供）バスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは5日、東京・京王アリーナTOKYOで3戦先勝方式の決勝第2戦が行われ、4季ぶりの王座を狙うトヨタ自動車（レギュラーシーズン1位）が、初優勝を目指すデンソー（同2位）に57―41で快勝し、1勝1敗とした。トヨタ自動車は33―25で入った第3クオーターで相手に6点しか許