ボートレース芦屋の「西部ボートレース記者クラブ杯」は５日、予選最終日となる３日目の開催が行われた。上原崚（３０＝東京）は予選ラスト３Ｒのイン戦を押し切ってシリーズ２勝目をゲット。得点率６位で準優勝戦に進んだ。相棒２３号機は前節の準Ｖ機。２連率は２８％と数字こそ低いが動きは軽快だ。「チルトマイナスにして回りやすかったし、食いつきも良かった。スリットも下がることはない」と納得の表情。初戦は５着発