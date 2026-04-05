バレーボールのヴィクトリーナ姫路は5日、2025-26 SVリーグ女子レギュラーシーズン最終戦となる第22節GAME2で、群馬グリーンウイングスと、アウェイのヤマト市民体育館前橋で対戦し、セットカウント3-0で勝利した。前日の群馬戦にセットカウント1-3と敗れ、5位が確定していた姫路。翌週にチャンピオンシップの戦いを控えるなか、今回の試合もカミーラ・ミンガルディ選手、ミラ・トドロヴァ選手、野中瑠衣選手、福留慧美選手ら