板野友美が、いちご狩りを楽しむ様子を自身のInstagramに投稿した。 （関連：【画像】板野友美、BLACKPINKライブに参戦） 板野はいちごの絵文字を添え、ブラックのハイネックトップスにデニムパンツでのコーディネートをアップ。大粒のいちごを頬に寄せ、可愛らしいショットを披露している。コメント欄には「顔小さすぎ」「最高の組み合わせ」 板野は自身のYouTubeチャンネルにて「今年に入ってから実は体調