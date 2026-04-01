（株）スマートヤメマス（目黒区）は3月25日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には大澤一志弁護士（愛宕山総合法律事務所、港区愛宕1−6−7）が選任された。負債は現在調査中。退職代行サービス「スマートヤメマス」を展開していた。弁護士の監修を受け、退職希望者に代わって職場に退職意思を取り次ぎすることで、円満でトラブルのない退職を支援するとしていた。積極的な広告を展開し、事業拡大を図っ