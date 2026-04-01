ブイキューブがストップ安の水準となる前営業日比５０円安の７０円でウリ気配となっている。同社は３月３１日の取引終了後、２５年１２月期（前期）の決算短信を発表。同時に前期の有価証券報告書に関し、提出期限となる３月３１日までに提出できない見込みとなったと発表した。東京証券取引所はブイキューブに関して、上場廃止の恐れがあるとして同日付で監理銘柄（確認中）に指定した。ブイキューブは前の期