名捕手が指摘した「命取り」のプレーパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行きsupported by プロ野球 ファンスターズリーグ」に3月30日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演した。新コーナー「今週の想定外！愛のぶった斬り！」で、両氏が今季の“想定外”について語った。里崎氏は日本ハム・田宮裕涼捕手が関わった開幕カードでの2つのバッテリーエラーに言及した。27日は古林睿煬投手のフォークボール