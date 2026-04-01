フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が1日、自身のインスタグラムを更新。黄色いブラトップでのI字バランスを披露した。「4月1日新年度だね28歳の1年も柔軟に生きていきます」とつづり、I時バランス・ショットをアップ。ハッシュタグで「開脚」「ヨガ」「yoga」「fitness」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「きれい！」「りなちゃん可愛い」「素敵っす」「カワイイ」「柔らか〜」「おはよう