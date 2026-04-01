ヤマハ発動機販売は5月28日、スーパースポーツ「YZF-R3 ABS」「YZF-R25 ABS」のカラーリング3色を刷新して発売する。台数限定で2月27日に発売した「70th Anniversary Edition」(ホワイト)とあわせ、計4色での展開となる。「YZF-R3」ブルー○■ヤマハレーシングを象徴する「ブルー」などカラーリング3色を刷新排気量320cm³の「YZF-R3 ABS」および249cm³の「YZF-R25 ABS」は「毎日乗れるスーパースポーツ」が開発コンセプ