アイドルグループ「たこやきレインボー」の元メンバーで女優の清井咲希（26）が31日、自身のXを更新し、同日付で14年間所属したスターダストプロモーションを退所することを報告した。清井は直筆のメッセージで「この度、私清井咲希は2026年3月31日をもってスターダストプロモーションを退所いたします」と報告した。「まだ右も左も分からなかった私をこれまで支えてくださった事務所の皆様には心から感謝しております。