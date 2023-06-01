Mr.Childrenの最新アルバム『産声』（うぶごえ）が、4月1日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、初週DL数9013DLを記録し、1位に初登場。2023年11月配信開始の『miss you』（2023年11月20日付）以来、自身通算4作目のデジタルアルバム1位を獲得した。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ本作はメンバー4人が音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性」を