俳優の森七菜と坂東龍汰が出演するプレサンスの新テレビCM「宣言」篇・「人生」篇・「はじめて」篇が4月1日から放映される。【動画】まっすぐな新入社員・森七菜と支える先輩社員・坂東龍汰新CMのキャッチコピーは「よろこばれることに、まーっすぐ」。新入社員役の森が、先輩社員役の坂東とのやりとりを通じて、さまざまな気づきを重ねながら、クライアントの住まいづくりに向き合い、成長していく物語。ひたむきでまっすぐな