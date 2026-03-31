カルビー（東京都千代田区）の人気菓子「じゃがりこ」と、ワールドパーティー（大阪市住吉区）の傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」とのコラボ傘3種類がWpc公式オンラインストアと店舗で4月1日に先行販売を開始します。じゃがりことWpc．がコラボするのは初めて。【写真】再現度が高い！じゃがりこ“つぶつぶ感”、じゃがりこ傘ケースも！かわいすぎる！「じゃがりこ」は「女子高生がカバンに入れて持ち歩けるお菓子」